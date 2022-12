Emiliano Amor y opción de que Matías Zaldivia llegue a la U: "Si nos toca enfrentarlo lo vamos a respetar"

El posible fichaje de Matías Zaldivia en Universidad de Chile, debido a su pasado en Colo-Colo, no ha dejado a nadie indiferente. Ni siquiera a sus ex compañeros en el "Cacique".

Ahora fue Emiliano Amor el que se refirió a la situación de su otrora partner en la última línea del conjunto de Macul.

"Matías se ganó el respeto de todo el club, de nosotros. Lo que decida nosotros lo respetaremos. Si nos toca enfrentarlo también lo vamos a respetar porque es un jugador muy bueno. Seguramente lo que decida será lo mejor para él. Desde este lado de sus compañeros sólo apoyo", expresó el zaguero.

"Son situaciones que Matías y el club deben saber, los motivos, el porqué no sigue. Me hubiese gustado que siguiera, si fuera por mí sería otra cosa", añadió.

En cuanto al plantel "albo", sostuvo: "Algunos no renovaron o se fueron, son ausencias que se sienten. Esperamos que los que lleguen a reemplazarlos lo hagan de buena forma, hay un grupo unido que los va a recibir de buena manera y ayudándolos de buena manera, así nos irá muy bien. Ramiro (González) es un jugador muy fuerte y de mucho temperamento. Lo ha demostrado en Platense. Esperamos que llegue lo antes posible acá, recibirlo de buena manera, como lo hicieron conmigo".

Respecto al inminente arribo de Erick Wiemberg, dijo: "No lo sabía. Si llega ojalá que llegue en buena muy forma, como la ausencia de Suazo… si sigue o no, no lo sabemos todavía. Ojalá que pueda cumplir de buena forma".

Por último, sobre la posible partida de Gabriel Suazo, Amor comentó: "Tuvo un año extraordinario, pegó el salto y le deseo que le vaya muy bien donde esté, si es acá mejor y si es afuera que lo disfrute".

PURANOTICIA