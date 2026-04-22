El milagro de Garin en Madrid: Entra al cuadro principal como "lucky loser" y ya tiene rival para el debut

La suerte finalmente acompañó al "afortunado" Cristian Garin (85° del ranking ATP), quien aseguró su participación en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid. Luego de tropezar en la última ronda de la qualy y ceder de forma insólita en el sorteo de lucky loser, el tenista nacional consiguió su boleto al main draw este miércoles, beneficiado directamente por la marginación del neerlandés Botic Van de Zandschulp (58°).

De esta forma, el "Tanque" se medirá en la ronda estelar frente al prometedor y complicado jugador belga Alexander Blockx (69°), en un compromiso que ya cuenta con su respectiva programación confirmada.

Para este jueves quedó fijado el encuentro, abriendo la jornada en el primer turno de la cancha 6. Curiosamente, se trata del mismo escenario donde el deportista nacido en Arica cayó ante el estadounidense Martin Damm (126°) durante el cierre de las clasificaciones. Así, "Gago" verá acción a las 5:00 horas chilena de este jueves.

El duelo asoma complicado para el representante nacional. Con apenas 21 años, Blockx atraviesa el mejor momento de su carrera, alcanzando precisamente esta semana la mejor ubicación de su trayectoria. A esto se suma su reciente desempeño de hace dos semanas, cuando trepó hasta los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo viviendo desde la qualy, instancia donde además derribó en la segunda fase al italiano Flavio Cobolli (13°), un actual top 15.

Los antecedentes marcan que Garin ya ha enfrentado al belga. Dicho cruce ocurrió el año pasado con una victoria para el chileno durante la polémica serie de Copa Davis. Aquella llave terminó con el chileno descalificado tras negarse a jugar a raíz de un tremendo empujón de Zizou Bergs en el desarrollo del cuarto punto.

En caso de estrenarse con una victoria en el main draw, al criollo lo esperaría en la segunda ronda el estadounidense Brandon Nakashima (32°). El norteamericano avanzó directamente y quedó libre en primera gracias a su condición de 28° cabeza de serie del certamen.

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