El futuro de Claudio Bravo: El arquero no descarta un rol en Colo Colo tras colgar los guantes

Con una visita inesperada al Estadio Monumental, Claudio Bravo sorprendió a los hinchas de Colo Colo. El guardameta, formado en el club, concedió una entrevista en la Casa Alba en la que analizó el "mal presente" del equipo y, de paso, dejó la puerta abierta a un posible regreso para trabajar en la institución tras su retiro.

Durante su diálogo con ADN Deportes, Bravo no ocultó su preocupación por la situación del "Cacique", que "siempre esperas que esté en otra línea". El portero apuntó a "mucho factor interno, externo", y lamentó que el rendimiento no haya estado a la altura, especialmente en un año centenario. No obstante, aseguró que hay "gente capacitada en todos los ámbitos para sacar las labores adelante".

El exseleccionado nacional también se refirió a la reciente partida de Brayan Cortés a Peñarol, deseándole lo mejor y valorando la decisión del club de no traer otro arquero. El golero destacó que esto es una "motivación extra" para el joven arquero Eduardo Villanueva, a quien le pidió que "apriete lo que más pueda" para competir por la titularidad.

Respecto a un posible futuro en Colo Colo, Bravo se mostró abierto a la posibilidad de colaborar. "Las posibilidades siempre están, de ayudar, de querer hacer las cosas bien", afirmó. Y aunque hoy se desempeña como comentarista de ESPN, el "Capitán" cerró con una frase que ilusiona a los hinchas: "Quién sabe el día de mañana".

