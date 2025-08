Córdova y la nómina de Chile para enfrentar a Brasil y Uruguay: "Que sea potenciable para el Mundial 2030"

La Selección chilena quedó eliminada del Mundial 2026 y tendrá que disputar en septiembre las últimas dos fechas de las Clasificatorias, ante Brasil y Uruguay, solamente por cumplir y para intentar terminar de manera decorosa su pésima campaña en el proceso eliminatorio.

Para esos cotejos, Nicolás Córdova, actual jefe técnico de selecciones juveniles, asumirá como entrenador interino de la Roja adulta.

Este miércoles, en el "cónclave" de presidentes de clubes al que citó la ANFP para tratar diferentes temas, el DT se refirió al desafío que tendrá como estratego del combinado nacional.

"Lo tomo con mucha tranquilidad, entiendo que es una situación de emergencia. Ojalá hagamos un buen papel, eso quiere la gente. He conversado con la mayoría de los jugadores, están todos con muchas ganas de venir y de empezar un proceso nuevo", expresó el adiestrador.

"Mi trabajo va a ser tratar de armar un plantel para que, cuando venga el técnico en marzo, se encuentre con algo ya avanzado", añadió.

Por último, sobre la nómina de cara a los duelos ante Brasil y Uruguay, Córdova sostuvo: "No me voy a referir a ningún jugador porque no corresponde. Estamos trabajando en hacer la mejor nómina posible. El foco está puesto en armar un plantel que sea potenciable para el Mundial 2030".

NUEVO DT DE LA ROJA

Felipe Correa, gerente de selecciones, aseguró que no se descarta que "Nico" también asuma el proceso de cara al Mundial 2030.

"La decisión de los pasos siguientes se tomará a final de año. Para nosotros es muy valioso el trabajo que está haciendo Nicolás, no queremos descuidar lo que se está haciendo en selecciones juveniles, pero la decisión va a estar enfocada en un perfil de un DT que cumpla con las expectativas para liderar ese proceso. Si consideramos que Nicolás es el indicado y está dispuesto, puede ser una alternativa también", reconoció en declaraciones que reproduce radio ADN.

En tanto, Córdova sostuvo: "Estoy muy contento donde estoy, el proceso ha sido muy lindo con las selecciones juveniles. Voy a trabajar desde el lugar en que me toque. Es muy familiar para mí Pinto Durán, entré a los 14 años por primera vez. Es un privilegio ir cada día. No me pongo un objetivo más allá de este semestre, donde viene mucha carga para las selecciones juveniles".

Además, en la oportunidad Correa confirmó que la sub-20 disputará tres amistosos de cara al Mundial que se realizará en nuestro país. El 8 de septiembre enfrentará a Arabia Saudita en Brasil; el 14 del mismo mes a Corea del Sur y el 20 a Nigeria. Esos dos últimos cotejos serán a puertas cerradas en Juan Pinto Durán.

