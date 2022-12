El «Fantasma» y su gran sueño: "Marco Antonio Figueroa lo que necesita es estar en la selección nacional"

A pesar de que actualmente es el entrenador de la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa sigue pensando en su sueño de dirigir a la Selección chilena.

Es así como el "Fantasma" volvió a postularse a la Roja.

En conversación con radio Futuro, expresó que "Marco Antonio Figueroa lo que necesita es estar en la selección nacional. No necesita estar en un equipo más, y eso lo vio la gente de Nicaragua".

Además, criticó a la ANFP por desechar siempre la opción de técnicos nacionales: "Me hubiera gustado que ellos pensaran en un entrenador chileno y siempre les dije que yo estaba dispuesto y preparado, pero el hincha chileno te denigra, es así. En mi Twitter he bloqueado a 10 mil chilenos que me denigran e insultan".

"Si alguna vez la ANFP tiene un poquito de cabeza y piensa, buscará un técnico que realmente les dé lo que quieren. Yo no les simpatizo y me encanta eso. A mí me gusta trabajar de manera honesta y seria, lo he demostrado en la selección de Nicaragua", concluyó.

