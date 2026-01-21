El drama de futbolista de U. La Calera que perdió su casa familiar en incendio de Lirquén

A cuatro días del inicio de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, siguen conociéndose historias francamente estremecedoras.

Una de ellas tiene como protagonista al futbolista de Unión La Calera, Javier Saldías, quien perdió su casa familiar ubicada en la localidad de Lirquén, en Penco.

Esta zona ha sido una de las más afectadas por el fuego, destruyendo por completo la vivienda, al igual que otras que se ubicaban en el entorno.

El defensor cementero indicó que no hubo personas lesionadas ni heridas por acción del fuego y que todo su núcleo familiar logró ponerse a resguardo.

"Qué difícil ver el lugar donde creciste consumido por las llamas. Gracias a quienes siguen apoyando. Se siguen necesitando cosas. Con mi pareja seguiremos apoyando a quienes más necesiten", indicó el futbolista en redes sociales.

Y es que a pesar del duro momento personal que atraviesa, el zaguero calerano está coordinando el envío de ayuda a la zona afectada por los incendios.

Asimismo, Unión La Calera se sumó con una rifa a beneficio de la familia de Saldías. "¡A seguir ayudando caleranos y caleranas! Para seguir apoyando a la familia de Javier Saldías, la cual ha sido profundamente afectada por los incendios en la región del Biobío, hemos lanzado una rifa a beneficio que irá en directo apoyo hacia Javier".

"Quienes deseen colaborar, deslicen y sigan el paso a paso para poder validar su participación. Es muy importante que envíen el comprobante de transferencia por mensaje directo a @tienditacalerana para poder solicitar su número de rifa", agregaron.

