Egipto remonta ante Nueva Zelanda y logra una histórica victoria en el Mundial 2026

El último partido de la fecha 10 del Mundial 2026 dejó un partido cargado de emociones y un resultado histórico: Egipto derrotó 3-1 a Nueva Zelanda tras una remontada en el segundo tiempo, logrando así su primera victoria en la historia del certamen desde su debut hace más de nueve décadas.

El encuentro comenzó con intensidad y alternativas en ambos lados, con dos equipos que salieron en busca de un resultado clave para sus aspiraciones en el Grupo G. La apertura de la cuenta llegó temprano, a los 15 minutos, cuando Finn Surman ganó en el área tras un tiro de esquina y conectó un potente cabezazo que venció al arquero egipcio.

Tras el gol, el partido se mantuvo disputado, aunque Nueva Zelanda logró sostener mejor el ritmo ofensivo durante gran parte del primer tiempo. Egipto, en cambio, comenzó a adueñarse de la posesión en la recta final, aunque sin claridad para generar peligro real en el arco rival.

En el segundo tiempo, el conjunto africano cambió el rumbo del encuentro. Con mayor intensidad y precisión en ataque, encontró rápidamente el empate gracias a Mostafa Zico, quien conectó de cabeza un centro preciso para vencer al arquero Max Crocombe.

El envión anímico permitió que Egipto siguiera creciendo en el juego. A los 67 minutos, apareció Mohamed Salah para liderar la remontada: tras una gran combinación ofensiva, definió con un remate rasante y cruzado para establecer el 2-1.

Con el marcador a su favor, los “Faraones” controlaron el desarrollo del partido y terminaron de sentenciarlo en otro balón detenido. Nuevamente desde un tiro de esquina, Trezeguet se elevó en el área y marcó de cabeza el 3-1 definitivo, tras una asistencia de Salah.

Con este resultado, Egipto no solo consiguió un triunfo histórico en la Copa del Mundo, sino que además quedó en la cima del Grupo G, a un paso de asegurar su clasificación a la fase eliminatoria del torneo.

PURANOTICIA