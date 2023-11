Eduardo Berizzo renunció a la Selección Chilena tras amargo empate ante Paraguay

Eduardo Berizzo puso su cargo a disposición tras el amargo empate sin goles de Chile ante Paraguay, lo que causó un descontento general de la hinchada nacional, que incluso se manifestó en contra del DT en el estadio Monumental.

"He hablado recién con el presidente de la federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo", señaló.

De igual forma, agradeció a la gente con la que ha trabajado, "desde el colaborador más cercano, a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a los utileros, a los cancheros porque han comprometido su trabajo con la selección".

Además de agradecer a los jugadores, el "Toto" manifestó que "las chances de clasificar existen y están intactas, y ojalá el clima ayude, se descomprima, para que Chile clasifique a un nuevo mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre".

"Para mí ha sido un honor dirigir a la Selección Chilena de fútbol, y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y en pos de la selección nacional. Muchas gracias y buenas noches", sentenció.

Eduardo Berizzo alcanzó a dirigir 16 partidos con la Roja, incluyendo partidos amistosos, cosechando cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas, con un rendimiento del 37,5%.

