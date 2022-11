Eduardo Berizzo criticó a la FIFA por negativa de los clubes a ceder jugadores a las selecciones

Falta un día para el duelo de la Selección chilena ante Polonia en Varsovia, que será el primero de los dos amistosos en Europa con los que la Roja cerrará este 2022 con miras a las próximas Clasificatorias. Y en la previa al cotejo, el técnico Eduardo Berizzo dio la tradicional conferencia de prensa.

En la ocasión, el argentino criticó a la FIFA por la negativa de los clubes de ceder a los jugadores a las selecciones que no están en el Mundial de Qatar 2022, tal como lo hizo el Blackburn Rovers con Ben Brereton y el Kortrijk con Nayel Mehssatou.

"La principal reacción o sensación al recibirlas es un trato diferencial. Que las Selecciones que jugamos un mismo partido, algunas puedan contar con sus jugadores y otras no, me parece una medida totalmente imponente”, dijo el DT.

"Los futbolistas que están aquí forman parte de la Selección y el que no, no lo es por decisión mía. La idea es resolverlo con los que estamos aquí. La convocatoria fue más amplia, el número de futbolistas es suficiente, ojalá no suceda nada", expresó el DT.

Además, consultado por la polémica encuesta que hizo Arturo Vidal en redes sociales, preguntando sobre si debía o no seguir en el combinado criollo, sostuvo: "Mi decisión de traerlo desnuda mi voto".

En cuanto a la capitanía del equipo, el "Toto" comentó: "Es una decisión que involucra a los futbolistas, pero que tomo yo".

Respecto a las conclusiones de sus convocatorias, dijo: "Tal vez mi conclusión más importante sea que debemos coexistir lo más jóvenes con los experimentados. Que convivan con la gente de experiencia y que todos en sintonía para que sigan creciendo ellos y potenciando. Me han gustado las declaraciones de Claudio (Bravo), que el rendimiento te trae aquí, un tipo que rinde, esa debe ser la idiosincrasia (...) Mi idea es seguir contando con futbolistas de experiencia que ayuden y nutren de los que van llegando y los hagan sentir parte de la selección. Entre la sabiduría y los jóvenes encontrar un núcleo estable".

