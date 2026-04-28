Edmundo Valladares frena a Mosa: El Club Social rechaza la toma total del poder en Colo-Colo

La conformación de la nueva mesa directiva y la definición sobre la continuidad de Aníbal Mosa como presidente de la concesionaria que administra al Cacique serán los temas centrales este miércoles. Durante dicha jornada, calificada como clave para el futuro de Colo-Colo, se llevará a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro.

En la antesala de este crucial encuentro, trascendió la información de que Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén abandonarían sus cargos. Ambos históricos directores, quienes forman parte del bloque Vial-Ruiz Tagle y se perfilan como opositores a Mosa, tomarían esta decisión a raíz de la OPA impulsada por el empresario puertomontino, cuyo objetivo es intentar tener el control total de la sociedad anónima.

Frente a este escenario y las eventuales renuncias, el actual presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, ratificó su rechazo a la oferta económica del actual timonel. El también ex presidente de ByN fue enfático al declarar: "Informamos nuestra postura contraria a la OPA. Más allá de que sea impulsada por Mosa, es contraria a lo que sentimos que debe ser Colo-Colo. Hay que avanzar en una línea opuesta a la concentración del poder accionario".

En la misma línea, el dirigente deportivo añadió que "Vamos a tener que conversar después de la junta ordinaria de accionistas del miércoles, sin duda. Para nosotros es de suma importancia que no se detenga el avance del proyecto estadio, más allá de quién esté al frente".

Finalmente, al ser consultado de manera específica por la eventual salida de Stöhwing y Maulén del directorio, Valladares comentó: "Lo desconozco, no he conversado con ellos, pero me imagino que es un escenario muy probable dado lo que ha ocurrido. Además, Stöhwing y Maulén no tienen un alto porcentaje accionario; la mayor participación corresponde a Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle. Me parece lógico que quieran dar un paso al costado".

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