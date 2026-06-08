U. Española y U. San Felipe repartieron puntos en un emocionante partido por el Ascenso

Unión Española y Unión San Felipe protagonizaron un entretenido empate 2 a 2, por la fecha 15 de la Liga de Ascenso.

El partido disputado en el estadio Santa Laura arrancó con intensidad desde los primeros minutos y donde los visitantes tuvieron la oportunidad para abrir la cuenta cuando luego de que a los 7 minutos el árbitro Nicolás Pozo sancionara un penal.

Sin embargo, el arquero Julio Fierro contuvo el remate del delantero Bairo Riveros.

Tras la pena máxima malograda por Unión San Felipe, la "Furia Roja" encontró la apertura de la cuenta con otro penal, pero ahora convertido por Andrés Vilches a los 21 minutos.

La respuesta y empate del "Uní-Uní" llegó rápidamente tras un veloz contragolpe, que terminó con la definición a los 31’ de Luis García.

Cuando el duelo finalizaba, los aconcagüinos pasaron adelante por 2 a 1 luego de otro tiro desde los doce pasos, el que fue anotado por Patricio Muñoz (92').

Pero a los 95 minutos, Unión Española también obtuvo un penal que Pablo Aránguiz concretó con un remate ajustado, decretando el definitivo 2-2.

Con esta igualdad, el equipo dirigido por Ronald Fuentes se mantuvo en el octavo lugar con 22 unidades, cerrando el cupo para la liguilla.

En tanto, el conjunto de la región de Valparaíso sumó 16 puntos y se ubicó en la decimotercera posición, distanciándose a trece unidades de la zona de peligro en el cierre de la primera rueda.

(Imagen: Comunicaciones: Unión Española)

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