Duelo entre Cobresal y Audax se encuentra retrasado por falta de electricidad

Un hecho insólito tiene en vilo el inicio del encuentro entre Cobresal y Audax Italiano, válido por la primera ronda de Copa Sudamericana, instancia previa a la fase de grupos del certamen continental.

Antes del inicio del cotejo pactado para las 21:30 horas, ocurrió una falla en los generadores del estadio Zorros del Desierto, recinto que debió ocupar el cuadro minero ya que Conmebol no autorizó su recinto habitual en el campamento de El Salvador.

Frente a este percance, en ESPN informaron que el elenco albinaranja se encuentra trabajando en una solución para que el cotejo pueda arrancar en el menor tiempo posible.

De todas formas, desde la señal indicaron que los árbitros saldarán a la cancha alrededor de las 22:30 para evaluar las condiciones del reducto calameño y de no mediar nuevos inconvenientes, el choque podría comenzar a eso de las 23:00.

PURANOTICIA