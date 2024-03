DT del Inter y presente de Alexis Sánchez: "Ha sido fundamental para nosotros"

Alexis Sánchez está aprovechando las oportunidades que le está dando el técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi. Es que el delantero chileno fue titular y respondió con un gol y asistencia en el triunfo ante el Genoa, por la Serie A.

El estratego del cuadro lombardo quedó feliz con la brillante actuación del goleador histórico de la Roja y lo llenó de elogios.

"He dicho en varias ocasiones que Sánchez y Arnautovic estaban haciendo mucho por el equipo. Estoy contento porque los goles son un reconocimiento personal. Llevo tiempo diciendo que han sido fundamentales para nosotros y lo serán hasta el final", expresó el DT a Inter TV.

"Queremos seguir así. Hoy nos enfrentamos a un buen Genoa. Nos quedan tres partidos más antes del parón y queremos seguir haciéndolo bien. En estos partidos hemos cambiado muchos jugadores, pero todos siguen haciéndolo muy bien", añadió.

Además, agregó que "lo han hecho todos muy bien, ha llegado una victoria importante y debemos seguir así. Cada partido esconde trampas, los últimos los habíamos ganado por amplio margen. El Genoa vino a dar su partido y no fue fácil poner el 2-0. Podríamos haber hecho el 3-0 y en ese momento ya se hubiera cerrado, no pasó y tuvimos que sufrir hasta el final".

Por último, Inzaghi sentenció que "estoy contento con lo que hemos hecho y producido. He estado en dos grandes clubes, como Lazio y el Inter; he jugado 400 partidos, copas incluidas; siempre el club me ha apoyado y estoy muy contento".

