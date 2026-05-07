DT de Racing y decisión de no considerar a Damián Pizarro en los últimos partidos: "Le cuesta meterse en el ritmo"

En el marco de la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, Racing Club sufrió una caída por 2-1 en su visita a Botafogo. Para este compromiso internacional, Damián Pizarro volvió a quedar fuera de la convocatoria del cuadro argentino.

Una vez finalizado el encuentro, fue el propio director técnico de la "Academia", Gustavo Costas, quien abordó la situación del joven atacante nacional. El estratega detalló las razones que lo tienen "borrado", recordando que el futbolista arribó al club a inicios de año en calidad de préstamo desde Udinese.

Durante su intervención, el entrenador fue enfático al declarar: "Damián vino sin jugar hace mucho, entonces le cuesta meterse en el ritmo. Nosotros tenemos partidos cada tres días y acá te juegas la vida".

"Y bueno, hay jugadores como A y B que los vemos mejor. Por eso”, concluyó el exestratega de Palestino.

Es importante señalar los antecedentes recientes del jugador desde que se concretó su venta al fútbol italiano desde Colo-Colo a mediados de 2024. En su paso por el conjunto friulano, el chileno apenas vio acción en tres cotejos, para luego ser cedido al Le Havre, escuadra donde apareció en solo dos duelos.

(Imagen: @Dpizarro9)

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