DT de la UC y nueva expulsión de Montes: "No podemos pegarnos tiros en los pies"

Con la derrota por 1-2 frente a Unión La Calera, Universidad Católica desperdició la oportunidad de igualar a Deportes Limache en el liderato del Campeonato Nacional.

El tropiezo del elenco cruzado, que bajó el telón de la 10º fecha en el Claro Arena, deja al equipo con un duro golpe anímico de cara al Clásico Universitario contra la U.

La tarjeta roja que recibió Clemente Montes condicionó el desarrollo del compromiso para la escuadra de la franja. Frente a este escenario, el DT Daniel Garnero analizó las complicaciones de disputar el encuentro con un hombre menos en el campo de juego.

Durante la conferencia de prensa, el estratego argentino entregó su visión del duelo, diciendo que "el análisis es negativo en todo sentido. Nos costó muchísimo controlar el juego; en los primeros minutos parecíamos visitantes, teníamos problemas de control y desperdiciamos un montón de posibles ataques. Después conseguimos el gol y creí que en el segundo tiempo íbamos a dominarlo, pero llegó la expulsión. En el fútbol de hoy, tener uno más ayuda si lo sabes aprovechar”.

Profundizando en la falta que dejó a su escuadra con diez elementos, el entrenador agregó que "la expulsión termina perjudicándonos mucho, sobre todo en una acción donde intervenimos nosotros. Esas son las cosas que exigimos: todo lo que venga de afuera, si se equivoca el árbitro o el rival, no podemos hacer nada, pero no podemos pegarnos tiros en los pies".

Un detalle revelado por el adiestrador fue que el extremo estaba a punto de ser sustituido justo antes de ser expulsado. Al respecto, confesó que "son esas cosas que tiene el fútbol. Quisimos dejarlo antes de la pelota parada, porque Clemente es muy importante en el juego aéreo defensivo y, bueno, si hubiésemos hecho el cambio, no habríamos perdido un jugador, pero son cosas que pasan en el fútbol".

Ante las consultas sobre un eventual agotamiento físico del plantel debido a la doble competencia entre el torneo local y la Copa Libertadores, el DT descartó esa teoría señalando que "yo no los vi cansados. Sí hubo otros partidos en los que teníamos mucha menos recuperación y ahí sí me generaba cierta duda, pero a este partido llegamos bien. Lo que sí, no hicimos un buen partido".

Finalmente, proyectando el desafío ante los azules, Garnero dijo que "tenemos tanta seguidilla que yo no entré a la cancha pensando en que ganamos el partido anterior. Ahora analizaremos y veremos qué nos pasó, porque en general no jugamos bien. Veremos qué fue lo que sucedió, cómo se recuperan los jugadores y formaremos el mejor equipo para un partido tan importante como el del fin de semana".

PURANOTICIA