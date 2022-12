DT de Inglaterra califica a Mbappé como "un jugador fantástico", pero aclara que "no jugaremos contra un solo futbolista"

El director técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, en la víspera del encuentro ante Francia por los cuartos de final del Mundial, matizó la importancia que tiene el delantero Kylian Mbappé para el juego del conjunto galo.

En conferencia de prensa, el estratego remarcó que el delantero “es un jugador fantástico. Esperamos un partido complicado, es uno de los jugadores que puede suponer una amenaza. Haremos lo mismo que contra cualquier otro jugador".

Luego agregó que "tienes 10 batallas uno contra uno en el campo. Tienes que trabajar colectivamente para detener a un oponente así. Tiene que hacer coberturas. Tienes que trabajar las áreas del campo y asegurarte de que haya un buen apoyo y cobertura para todos los jugadores en el campo”.

Sobre la selección 'gala', Southgate declaró que "no jugamos contra un solo futbolista, Francia es un equipo fantástico y somos conscientes de su calidad. Somos conscientes de todos sus jugadores de ataque y somos conscientes de la calidad de toda la plantilla. Didier ha creado un equipo más fuerte que individual, tal vez ese no siempre fue el caso, como no fue con nosotros, y tenemos que dar lo mejor de nosotros para ganar”.

Por otra parte, el DT recordó el camino en Rusia 2018, donde tomó a un equipo bastante joven y con poca experiencia en este tipo de torneos, consiguiendo un meritorio cuarto lugar.

"En 2018 no sabíamos que se podía esperar de nosotros. Ahora pensamos que podemos ganar, tenemos más experiencia, la de aquel Mundial, pero también la de la Eurocopa del año pasado, cuando alcanzamos la final, que perdimos por poco", indicó el DT.

Asimismo, subrayó que "estamos listos para luchar contra Francia por un puesto en semifinales. Ahora tenemos la experiencia de duelos importantes, de jugar ese tipo de partidos, pero también hemos aprendido de algunas derrotas".

(Imagen: EFE)

PURANOTICIA