DT de Francia destacó desempeño de la Roja en amistoso: "Tuvimos menos energía que Chile"

Pese a que la Selección chilena cayó por 3-2 en el amistoso ante Francia en Marsella, la Roja dejó una buena imagen y recuperó el gol en este inicio de proceso con Ricardo Gareca como nuevo entrenador.

De hecho, el buen trabajo del combinado nacional fue destacado por el técnico del conjunto galo, Didier Deschamps, quien incluso reconoció algunas dificultades que sufrió su escuadra.

"Es cierto en que estos partidos son amistosos. Somos la selección de Francia, pero los rivales también tienen mucha energía. Nosotros tuvimos menos energía que Chile", expresó el DT del vignte subcampeón del mundo.

"Es bueno haber ganado, pero cometimos algunos errores, nos costó bastante. Tenemos que gestionar mejor los errores para no correr riesgos", añadió.

Sobre la victoria, sostuvo: "Volver a marcar fue algo bueno, eso es lo que no pudimos hacer contra Alemania. No hubo dinamismo en el comienzo del partido. Había mucho cansancio en estos partidos".

Además, se refirió a los constantes silbidos que recibió su pupilo Kylian Mbappé en Marsella: "No me sorprende, lamentablemente. Todo el mundo conoce la rivalidad de Marsella con el PSG, antes del partido del domingo. No debería suceder, es el equipo francés, es el capitán. Tampoco es todo el estadio. Pero no es específico de Marsella. En otras provincias también pasa. Pero ese no debería ser el caso. Vamos a ver, seré amable: es decepcionante, por decir lo mínimo".

