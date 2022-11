DT de Francia descartó de plano un posible retorno de Benzema para el Mundial: "No es algo que esté en mi cabeza"

Una pequeña luz de ilusión se había encendido en los fanáticos franceses, luego de que diversos medios comentaran este lunes que el delantero Karim Benzema podría sumar minutos en el Mundial, siempre que se recupere de su lesión en el cuádriceps.

Pero el técnico de la escuadra gala, Didier Deschamps, echó por tierra cualquier posibilidad de volver a contar con el atacante del Real Madrid y actual ganador del Balón de Oro.

"No es algo que esté en mi cabeza. No sé qué dicen ni cómo lo dicen. Ustedes conocen su situación y el tiempo que le queda para recuperarse, no sé dónde quieren llegar con esa pregunta", sostuvo el entrenador en rueda de prensa.

En la misma línea, el adiestrador indicó que "me encargo de 24 jugadores aquí. No me encargo de los que no están como (Presnel) Kimpembe o (Paul) Pogba también. No voy a hablar de cosas que no ocupan mi día a día".

De cara al encuentro ante Túnez donde "Les Bleus" tratarán de mantener su racha ganadora, Deschamps adelantó que aun está trabajando en el once inicial y pidió dejar las comparaciones respecto del equipo que se alzó con el trofeo en Rusia 2018.

"No podemos compararnos a lo que hacíamos hace cuatro u ocho años. El fútbol es distinto. El equipo que jugará mañana va a intentar de obtener el mejor resultado posible. El objetivo es ganar. Sí, habrá cambios mañana. No lo sabrán hasta mañana y, sobre todo, el rival no lo sabrá", dijo entre risas.

(Imagen: Fifa)

