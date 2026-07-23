DT de D. Limache palpita el partido ante Colo-Colo y avisa que "llegamos de buena forma"

Deportes Limache iniciará la segunda rueda de la Liga de Primera con un duro desafío, pues visitará este viernes al líder Colo-Colo, a las 20:30 horas en el estadio Monumental.

Pese a la complicada tarea de enfrentar al sólido puntero, el técnico del cuadro "tomatero", Víctor Rivero, se mostró optimista.

"Creo que llegamos de buena forma a este partido con el rival más fuerte del Campeonato. Necesitábamos que el primer semestre terminara por las lesiones y la cantidad de partidos que tuvimos que jugar. Tuvimos un buen arranque y después sufrimos por el plantel corto que teníamos. Después entendimos que, más que reforzarnos, teníamos que aumentar el plantel. Las cinco incorporaciones llegaron con bastante tiempo de anticipación", expresó el adiestrador.

Además, realizó una comparación sobre cómo llegan ambos elencos respecto a la primera rueda: "Los dos equipos han cambiado bastante. Colo-Colo logró una solidez defensiva que lo transformó en un equipo fuerte y el más regular del semestre. Nosotros perdimos ese equilibrio, lamentablemente, después de la lesión de Ramón Martínez, y por eso incorporamos jugadores para recuperarlo y volver a generar peligro".

Por último, sobre los objetivos del club en este segundo semestre, Rivero sostuvo: "Con la mayor de las motivaciones que nos permitan llevar a Limache a un torneo internacional".

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