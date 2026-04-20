DT de D. Limache cuestionó a presidente del club por candidatura a la ANFP: "No era el momento"

El director técnico de Deportes Limache, Víctor Rivero, no escondió su molestia hacia el mandamás del líder de la Liga de Primera, César Villegas, quien hace unos días anunció que se presentaría como candidato para la presidencia de la ANFP.

Durante una entrevista concedida a radio ADN, el director técnico abordó la situación directiva y señaló: "lo de César es una decisión personal y no sé si habrá sido una amenaza... Nosotros consideramos que no era el momento indicado para hacerlo, por todo lo que faltaba para la elección".

En esa misma línea, el conductor del elenco "cervecero" profundizó sobre cómo este tipo de situaciones impactan al plantel. "Nosotros queríamos mantener el bajo perfil, como ha sido hasta ahora, y tratar de seguir enfocados. No es fácil, pero yo tengo que preocuparme de hacer rendir a los jugadores de la mejor forma posible", complementó el estratega.

Aprovechando la instancia radial, Rivero también se dio el tiempo para valorar el excelente rendimiento que ha mostrado la escuadra. Al respecto, enfatizó: "Estoy muy contento por la respuesta de los muchachos, por cómo se desenvuelven como equipo. Hay un entendimiento cada vez mejor, ofrecemos variantes tácticas y hemos logrado una sólida defensa. Eso es total mérito de los jugadores".

Al analizar los factores que mantienen al "Tomate Mecánico" en lo más alto de la tabla de posiciones, el profesional detalló el trabajo de sus pupilos. "Sabemos que en ofensiva nuestros delanteros te pueden hacer daño cuando se encuentran, pero también les pedimos el sacrificio. Hay un sacrificio importante de parte de Jean Meneses, Daniel Castro, Joaquín Montecinos y del ‘9′, en este caso Gonzalo Sosa", argumentó.

Finalmente, el técnico atribuyó parte de este exitoso presente deportivo al hecho de no estar bajo el escrutinio constante de la prensa nacional. "Nosotros estamos fuera de Santiago y jugamos en una ciudad donde no somos locales. Creo que eso nos ha ayudado, porque estamos lejos de las luces", concluyó.

PURANOTICIA