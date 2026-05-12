DT de Colo-Colo anticipa un "difícil" partido ante Coquimbo y confirma la baja de Maximiliano Romero

Previo a emprender el vuelo rumbo a la Cuarta Región, el director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, conversó con la prensa sobre el trascendental compromiso de este miércoles frente a Coquimbo Unido. Este enfrentamiento resulta vital, ya que una victoria le otorgaría al "Cacique" los boletos para disputar las semifinales de la Copa de la Liga.

Respecto al nivel del rival, el estratega anticipó un choque complejo y aseguró que será "difícil como todo partido contra Coquimbo. Ellos saben que también tienen la posibilidad de seguir prendidos. Es la única competencia que a lo mejor los puede acercar a competencias internacionales, así que difícil como siempre Coquimbo".

En cuanto a la conformación del plantel, el entrenador confirmó la ausencia del atacante Maximiliano Romero de la lista de citados debido a una lesión. Sobre esta situación, el adiestrador detalló: "Salió con dolencias el otro día contra Deportes Concepción y no pudo recuperarse en los últimos días de trabajo. Lo que siempre digo: si un jugador no está al 100%, no va a viajar o no va a jugar".

De todas formas, el profesional argentino puso paños fríos a la condición médica del ariete, puntualizando que "no es nada grave, simplemente no se siente al 100% y frente a esto siempre hay un compañero que lo puede reemplazar".

Otro de los nombres abordados por el técnico fue el del mediocampista Claudio Aquino. Al actualizar su estado, indicó que el volante "está en plena recuperación. Se tomó unos días para que desinflame su rodilla. Hoy entrenó muy bien y el jueves, cuando volvamos a entrenar, vamos a ver cómo está".

Ante las bajas y el panorama actual, el DT aprovechó la instancia para respaldar fuertemente a los canteranos que integran la nómina para medirse contra el elenco aurinegro. Para concluir, expresó: "El joven tiene que estar preparado para cualquier ocasión. Cuando a veces se presentan situaciones donde uno tiene que tomar decisiones, el joven siempre ha respondido y sabe que la confianza del entrenador y sus compañeros los tiene".

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