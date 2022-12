DT de Argentina defiende a sus dirigidos tras polémica con Países Bajos: "No comparto eso de que no sabemos ganar"

Argentina buscará la final del Mundial de Qatar 2022 cuando enfrente este martes a Croacia, partido al que llegó tras eliminar a Países Bajos en una dramática definición a penales y en un polémico cotejo donde la "Albiceleste" fue criticada por el gesto que tuvieron sus jugadores tras la victoria.

Por eso, en la conferencia de prensa de este lunes, el técnico del combinado trasandino, Lionel Scaloni, aseguró que en su equipo no hay malos ganadores.

"El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar. Hay un árbitro para impartir justicia. Nosotros tenemos que sacar el tabú de que somos esto, porque sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos el primer partido con Arabia Saudita y nos fuimos calladitos al hotel. Ganamos la Copa América de Brasil y se dio la imagen más linda de deportividad que se pudo ver, con Neymar, Messi, Paredes y otros jugadores sentados en la escalera del Maracaná", expresó el DT.

"No compro ese tema de que no sabemos ganar, hay que desterrarlo. Un poco de orgullo tenemos que tener… y lo tenemos. Respetamos profundamente a Holanda, a Croacia y a todos los rivales. Hay que desterrar ese tema de que no sabemos ganar ni perder, eso está alejado de la realidad de lo que somos como equipo", añadió.

Sobre el duelo ante los croatas, Scaloni sostuvo: "Esperamos dar el máximo y después el tiempo dirá lo que pasará. Respecto a Croacia, tiene una manera de jugar y no la va a cambiar. Juega siempre igual y realmente bien. Tiene muy buenos jugadores y es un equipo con una tradición futbolística enorme. Esperamos un partido muy difícil".

