Directora del ATP 250 de Santiago aseguró gestiones para traer a otro ex top ten al Chile Open

Pese a que faltan más de cuatro meses para el ATP 250 de Santiago 2026, el certamen ya comenzó a tomar forma. Es que la semana pasada se dio a conocer el cambio de nombre a BCI Seguros Chile Open y al italiano Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon en 2021, como el primer jugador confirmado para la siguiente edición.

Ahora, Catalina Fillol, directora del torneo, entregó mayores detalles, como algunos cambios que tendrá la organización, principalmente para el público.

"Es fundamental entregarle al espectador más instancias de entretención. Que haya posibilidad de firma de autógrafos, música. Buscamos generar esas mismas sorpresas. Pasar mucho calor no es muy agradable, estamos invirtiendo en un sistema de climatización en las áreas comunes para ir bajando esa sensación térmica", reconoció en conversación con radio ADN.

Sobre la confirmación de Berrettini, sostuvo: "Contar con Matteo es algo que nos llena de orgullo. Han sido conversaciones con él y su equipo desde el año pasado, ya le habíamos mostrado que nos interesaba. Pensábamos que era una buena oportunidad para él, ha tenido muy buenos triunfos en arcilla y en altura. Se dio este año que quería venir a la gira sudamericana, emocionado por vivir la energía y la pasión que se vive en Sudamérica".

Además, admitió el interés por traer al ex top ten francés Gael Monfils, quien el próximo año se retirará del tenis profesional y vendrá a Buenos Aires y Río de Janeiro: "Nos acercamos, le hicimos una oferta, tratamos de invitarlo a que conozca también Chile, nuestro país, la gastronomía, pero nos dijo que jugar dos torneos sobre arcilla ya es muy desgastante para él a su edad y que lo que busca es despedirse de torneos en que ha estado".

"Lo seguiremos invitando hasta el último día, a ver si algo llega a pasar. Su respuesta de momento es no jugar arcilla y eventualmente cambiar de superficie o descansar", sentenció.

