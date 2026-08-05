Director deportivo del Midtjylland confirma que Darío Osorio es seguido por "los mejores clubes de Italia y de otros países"

Si bien Darío Osorio se mantiene en el FC Midtjylland de Dinamarca, el atacante chileno sigue despertando interés de clubes europeos.

Es que el propio director deportivo del cuadro escandinavo, Kristian Kjaer, confirmó que el delantero es pretendido por elencos del Viejo Continente, como también a su compañero Franculino Djú.

"Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Tanto él como Darío están siendo observados por los mejores clubes de Italia y de otros países", reconoció en conversación con el periodista Gianluca Di Marzio.

Respecto al ex Universidad de Chile, sostuvo que "cuando lo fichamos, la competencia de los clubes italianos era muy fuerte. Pero entendió que, en lugar de arriesgarse a tener pocos minutos en la Serie A, aquí tendría la certeza de jugar".

Por último, Kjaer comentó que "nuestra fortaleza al hablar con un jugador reside en la oferta concreta que le presentamos. Representa el trampolín ideal: una organización que te desarrolla y te proyecta con éxito a las cuatro mejores ligas de Europa".

(Imagen: @fcmidtjylland)

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