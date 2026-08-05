Alejandro Tabilo tuvo un amargo debut y se despidió rápidamente del Masters de Montreal

Alejandro Tabilo (26° del ranking mundial) estuvo lejos del nivel que lo catapultó a las semifinales del ATP 500 de Washington y se despidió en su estreno en el Masters 1.000 de Montreal tras perder ante el polaco Hubert Hurkacz (72°), exnúmero seis del orbe.

El chileno, quien había quedado libre en primera ronda por ser 25° cabeza de serie, no fue capaz de validar dicha condición ante su adversario europeo, quien se quedó con el boleto a la siguiente fase tras imponerse por parciales de 6-4 y 7-6 (4) en una hora y 37 minutos de encuentro.

"Jano" quebró en el tercer juego del primer set, pero "Hubi" le devolvió el golpe en el game siguiente y cuando estaban disputando el décimo juego, el criollo mostró mucha fragilidad en su servicio, permitiéndole a su rival tomar la delantera con el un 6-4.

En el segundo capítulo, el nacido en Toronto consiguió un rompimiento de entrada y parecía que podía encaminarse a igualar el compromiso, pero Hurkacz le propinó una ruptura en el octavo game, estirando la definición a un tie break donde "Ale" estuvo particularmente errático, cediendo su saque en tres ocasiones frente a solo un quiebre a favor y cayó en dicha instancia por 7-4.

Alejandro Tabilo tendrá algunos días para procesar este duro golpe, ya que aparece en los registros del Masters de Cincinnati, el cual arranca durante la próxima semana.

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