Diego Buonanotte: "Por mis valores, no podría jugar en la U o Colo Colo"

Diego Buonanotte, volante argentino y referente de Universidad Católica, volvió a declararle su amor a la franja al señalar que, en caso de volver al fútbol chileno, no jugaría por ninguno de sus dos archirrivales.

En el marco de una consulta habitual por parte de los medios de comunicación, algo acentuada por la llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile, el "Enano" aseguró que no se pondría la camiseta alba ni la azul por un tema de convicciones.

"Por mis valores, no podría jugar en la U o Colo Colo. Estoy muy identificado con la UC. De todas formas para mí es un ciclo cerrado la Católica", aseguró el nacido en Argentina a DirecTV, descartando de paso un retorno al elenco cruzado.

Sobre su estadía en la UC, recordó: "En Católica todo fue lindo. Hubo momentos en las últimas etapas en donde no me tocaba jugar pero lo disfruté igual que jugando. El mejor momento fue el primer bicampeonato con Mario Salas, el equipo goleaba y jugaba bien".

"Tengo gran amor y cariño por Universidad Católica. Me siento hincha y no descarto la posibilidad de volver a Chile. Me encantaría jugar toda la vida en Católica", expresó el volante.

PURANOTICIA