Desde Italia advierten que Udinese podría tomar medidas contra Alexis Sánchez

Alexis Sánchez continúa sin resolver su situación en el Udinese de Italia, donde si bien tiene contrato por una temporada más, su estadía es incertidumbre debido a que la relación con el técnico Kosta Runjaic está quebrada.

De hecho, mientras el cuadro de Friuli sigue con su pretemporada, el delantero chileno trabaja aparte y hasta compartió en redes sociales imágenes sobre un asado con su representante Fernando Felicevich y su compañero Damián Pizarro.

Por lo mismo, la prensa partidaria advirtió que el conjunto bianconero podría tomar medidas contra el tocopillano.

"Alexis Sánchez sigue siendo un misterio. Hay mucho interés, sobre todo desde la MLS, pero el chileno quiere quedarse en Europa y el único equipo interesado es el Fenerbahçe de Mourinho. Sin embargo, aún no ha llegado ninguna oferta oficial", publicó el sitio TuttoUdinese.

Además, añadió que "este problema está relacionado con el alto salario del jugador. El Udinese no quiere pagar su rescisión y preferiría que el delantero buscara un lugar por sí mismo, pero aún no lo tiene. Ha pasado un mes y la situación, por ahora, está paralizada. Un problema para todos: el Udinese (que le dejó el dorsal 7 para la temporada, pero no se descarta que tomen medidas contra él en relación con la lista de la Serie A".

Por último, el citado agregó que "Sánchez (con ganas de irse, pero sin saber a dónde, y desde luego no permanecer en Udine con Runjaic en el banquillo) y Kosta Runjaic (que espera un delantero en el mercado, pero primero necesita vender a Sánchez)".

PURANOTICIA