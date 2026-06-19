Deportes Santa Cruz derrotó por la cuenta mínima como visitante a Audax Italiano por la Copa Chile

En otra pobre presentación en lo que ha sido un tortuoso 2026, Audax Italiano cayó por la cuenta mínima ante Deportes Santa Cruz en el estadio Bicentenario de La Florida, arrancando con el pie izquierdo su participación en el grupo G de la Copa Chile.

A pesar de tener la pelota durante mayor tiempo en su poder, el elenco de colonia mostró las mismas falencias en la definición que ha exhibido a lo largo de la temporada y fue incapaz de superar el cerrojo de los "unionistas", penúltimos de la Liga de Ascenso.

El complemento mantuvo la misma tónica de la primera mitad hasta que en un centro desde el córner, Felipe Orellana rompió la paridad (61') y abrió la cuenta para el combinado de la Sexta Región.

Ni siquiera el gol hizo reaccionar a una escuadra itálica que prácticamente no hizo trabajar al portero Juan Ignacio Dobboletta. Por si fuera poco, el local terminó con un hombre menos por la expulsión de Daniel Piña (89').

En los descuentos, el técnico audino Gustavo Lema se enfrasco en un entrevero con hinchas que estaban en marquesina. Sin embargo, tras el pitazo final optó por despedirse del público, alimentando los rumores de su eventual salida.

De esta manera, el conjunto "comerciante" se afirmó como líder de su zona con puntaje perfecto después de tres compromisos disputados. Los floridanos, en tanto, quedaron terceros sin unidades, al igual que los otros integrantes del grupo.

Este martes a las 20:30 horas, en un duelo atrasado de la primera fecha, Audax Italiano visitará a Palestino y luego, recibirá a Magallanes desde las 17:30 del sábado 27. Ese mismo día a las 17:00 horas, Deportes Santa Cruz enfrentará al "Tino Tino".

PURANOTICIA