Deportes Concepción sorprende a Coquimbo Unido y logra su primer triunfo del 2026

Deportes Concepción dio el gran golpe de la jornada al imponerse por 1-0 sobre Coquimbo Unido, resultado que significó su primer triunfo del 2026 y el fin del invicto del campeón como local tras 546 días sin caer en el Campeonato Nacional.

El encuentro comenzó con polémica cuando el árbitro, tras revisión del VAR, sancionó penal por mano de Sebastián Cabrera, decisión discutida por los aurinegros pero que Leonardo Valencia transformó en gol con un potente remate al minuto 13.

Con la ventaja en el marcador, el cuadro lila replegó sus líneas y apostó por el orden defensivo, neutralizando a un Coquimbo que tuvo mayor posesión pero careció de profundidad y claridad en el último tercio.

El técnico Hernán Caputto intentó cambiar el rumbo moviendo su banca, pero el León de Collao se mantuvo firme y prácticamente no permitió remates de real peligro al arco de César Dutra, quien tuvo una tarde tranquila.

En los minutos finales, el Barbón volcó su juego al ataque con centros al área buscando a Holgado y Johansen, pero todo se complicó con la expulsión del arquero Diego Sánchez, lo que obligó al debut del joven Vicente Villegas.

Con el pitazo final, Deportes Concepción celebró un triunfo clave que lo deja 13° con cuatro puntos, mientras Coquimbo Unido quedó 11° y perdió su extenso invicto, en una jornada que marca un golpe de autoridad del cuadro penquista en su retorno a Primera.

PURANOTICIA