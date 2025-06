De Paul se sorprende ante interés desde club colombiano y afirma que "espero jugar, pero quiero hacerlo en Colo-Colo"

Tras quedar prematuramente eliminado en Copa Chile y Copa Libertadores, a Colo-Colo solamente le queda por pelear por el título en el Campeonato Nacional, certamen donde marcha en el noveno lugar, a nueve puntos de los líderes Coquimbo Unido y Audax Italiano, aunque con tres partidos pendientes.

Este viernes, el portero Fernando de Paul se refirió al momento del "Cacique" en esta irregular temporada, y en conferencia de prensa expresó: "Estamos enfocados en el Campeonato, es lo que nos queda. Lo tenemos que pelear y defender ese título, como siempre se exige acá. Estamos todos con la misma mentalidad".

"No tenemos que entrar en esa desesperación, quedan muchos partidos por delante, algunos pendientes. Si bien nos duele todo lo que pasó, tenemos que estar tranquilos. No podemos quedarnos con lo que pasó, se nos pasa por la cabeza todo lo que vivimos, pero tenemos que pensar en lo que viene", añadió.

Sobre los problemas que hubo con el técnico Jorge Almirón, quien parecía que era despedido por los malos resultado, pero que finalmente se mantuvo tras la voltereta de Blanco y Negro, el golero sostuvo: "Vemos compromiso de Almirón como el primer día, no es un tema que se toque en la interna. Nos preocupamos solo de los partidos que vienen".

En cuanto al tema personal, sobre un posible regreso a la Roja, "Tuto" comentó: "Para estar en la Selección tienes que tener regularidad y buen rendimiento en tu club. Debería ser más difícil llegar a la selección, últimamente se tiran nombres por dos o tres partidos buenos, y es un lugar de privilegio".

Sobre el buen nivel mostrado por su compañero Lucas Cepeda en la derrota ante Argentina, sostuvo: "No nos sorprende para nada, lo ha demostrado acá en el torneo local y en Copa Libertadores. Se adaptó a un equipo importante como Colo-Colo y también en la Selección. Esperemos que siga así, creo que tiene para mucho más".

Por último, De Paul se refirió a los rumores que lo vinculan a Junior de Barranquilla: "Me sorprende, no había escuchado nada. Como todo jugador, espero jugar, pero quiero hacerlo acá. Confío en que el técnico busca lo mejor para el equipo y quiero estar preparado para cuando me toque la oportunidad acá".

PURANOTICIA