De La Peña por Garín en el Chile Open 2024: “No estaba mentalmente en condiciones"

El ex tenista Horacio de La Peña, se refirió al rendimiento de los tenistas chilenos en el pasado Chile Open 2024, puntualizando principalmente en la participación de Cristian Garín, quien cayó en primera ronda ante su compatriota Tomás Barrios.

“No estaba mentalmente en condiciones para jugar. El primer inconveniente que tuvo es que la cabeza se le escapó y no logró nunca enfocarse, más allá de que no está jugando mal. No lo vi enfocado en el torneo”, aostuvo el ex entrenador de Fernando González en diálogo con Al Aire Libre.

“Lo que yo haría es empezar en circuitos más chicos, no cargarme de presión al jugar torneos grandes y esperar que pasen cosas increíbles en dos torneos. Creo que tendría que empezar un poquito más suave, pero cada uno conoce su paño y sabe lo que tiene que hacer”, agregó.

Por último, De La Peña sostuvo que "yo no estoy muy cerca de su entorno. Sé que no está pasando un buen momento, pero no sé si es psicológico, tenístico, si anda medio lesionado. Sé que no se siente al cien por cien, y para volver al circuito tiene que estar al cien”.

