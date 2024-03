Darío Osorio calificó como "un sueño" su primer gol con Chile en ajustada derrota ante Francia

A pesar de dar una dura batalla en el Stade Vélodrome de Marsella, la Selección chilena sufrió una ajustada caída por 3-2 ante la subcampeona del mundo Francia, en un duelo donde la Roja estuvo muy cerca de conseguir la igualdad.

Una de las principales figuras del combinado criollo fue el mediocampista Darío Osorio, autor del segundo tanto del "Equipo de Todos", quien comentó sus impresiones del cotejo.

En ese sentido, el formado en Universidad de Chile subrayó en conversación con Chilevisión que quedó con "buenas sensaciones Es un cuerpo técnico nuevo y tenemos que seguir trabajando y afinando detalles".

"Me he acomodado bien. Es una posición similar a la que estoy jugando (en Dinamarca). Me he sentido cómodo con las indicaciones que me ha dado (Ricardo) Gareca y todo lo que me ha pedido", complementó.

Con respecto a su primera conquista en el elenco nacional, la 'Joya de Hijuelas' sostuvo que "es un sueño hacer un gol. Todo futbolista quiere representar a su selección. La victoria no se pudo conseguir, pero vamos a seguir trabajando".

Por último, Osorio indicó que "confío en el cuerpo técnico y en mis compañeros, es un lindo grupo. Es un grupo unido. Todos corren por todos, no hay mala vibra. Eso se ve reflejado en la cancha. Lo demostramos en este partido y con Albania".

