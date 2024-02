Darío Lezcano se lanza contra Gustavo Quinteros en su salida de Colo Colo: “Era una mala persona”

Este lunes, el delantero paraguayo Darío Lezcano, cerró su paso por Colo Colo, ya que dejará Chile para fichar por el Tacuary, equipo profesional de su país natal.

En su salida del Cacique, el futbolista se lanzó con todo contra el ex técnico de los albos, Gustavo Quinteros, para quien tuvo duras palabras, además de asegurar que el equipo no le habría dado las oportunidades suficientes.

“Estoy feliz por regresar a mi país, pero también triste porque en Colo Colo no me dieron la oportunidad de lo que sabía hacer. Pero las cosas se dieron y llegamos a un acuerdo para salir. Me voy contento porque sé qué clase de jugador soy”, señaló en conversación con Radio Agricultura poco antes de embarcarse rumbo a Paraguay.

En ese contexto, fue claro en apuntar contra el propio Quinteros, asegurando que “él no me dio la oportunidad de demostrar en uno o dos partidos si podía o no jugar. Nunca nos peleamos... Yo creo que él se enojó conmigo cuando le dije que tenía lo de Emelec... Nadie se atrevió a decirle las cosas a él”.

En esta misma línea, Lezcano continuó señalando a Quinteros, asegurando que el ex entrenador “no me dejó ir a Emelec porque dijo que Damián (Pizarro) se tenía que vender y no iba a tener delanteros. Yo le dije a Morón que me dejara ir, ya que yo quería jugar y él iba a meter a Marcos (Bolados) antes que a mí”.

“Me perjudicó. En diciembre Emelec se comunicó conmigo y me dijeron que Quinteros habló mal de mí, que yo estaba lesionado y era viejo, con eso se nota que era una mala persona”, agregó.

“Quinteros me faltó el respeto porque él me trajo acá y no me bancó. ¿Para qué me trajo? Yo perdí dinero allá en México. Me voy decepcionado porque después habló mal de mí. No lo entiendo”, fueron las claras palabras del exdelantero de Colo Colo para dejar el país.

PURANOTICIA