Darío Lezcano arriba a Chile para cerrar su fichaje en Colo-Colo: "No siento presión, pero sí es un desafío"

Este martes arribó al país el delantero paraguayo Darío Lezcano, que destrabó su salida del Juárez FC y estaría a detalles de firmar por Colo-Colo.

En su llegada al Aeropuerto de Santiago, el atacante se dio un tiempo para hablar con la prensa y aseguró que "cuando se me presentó la oportunidad acepté de una porque llevo 15 años fuera y quiero acercarme a mi país. Me motivó el desafío de la Libertadores y del campeonato. Feliz de llegar a Colo-Colo".

Sobre la misión de ser el nueve del "Cacique" y reemplazar al argentino Juan Martín Lucero, el artillero de 32 años indicó que "no siento presión, pero sí es un desafío. Hay que hacerlo bien, porque si el entrenador pide por ti, es por algo".

"Hay que trabajar el doble. Hay una responsabilidad, pero no es una carga. Me gusta hacer los goles, por algo están apostando por mí", complementó el guaraní, quien destacó un par de conversaciones que lo terminaron de convencer por firmar con el elenco albo.

En ese sentido, reveló que dialogó con su compatriota y ex portero del cuadro popular, Justo Villar, quien "habló muy bien de Colo-Colo. Me parece una buena liga el fútbol chileno".

Asimismo, señaló que charló con su otrora compañero en los Bravos y también refuerzo del conjunto de Macul, Fabián Castillo. "Me dijo ‘vente, es un club muy lindo, vamos a disfrutar’. El entrenador me dijo las mismas cosas, eso me motivó", puntualizó.

Por último, Lezcano resaltó que viene en buena condición física, por lo cual espera superar los exámenes médicos y estas disponible para el choque del próximo lunes, cuando los de Macul reciban a Ñublense a partir de las 19:00 horas.

PURANOTICIA