Daniel Morón y la lucha de Colo Colo por el título: "Se nos dificulta cada vez más"

En Colo Colo no quedaron para nada conformes luego del empate a uno registrado el jueves ante Deportes Copiapó en el estadio Monumental, resultado que dejó a los albos 10 puntos por detrás del líder Cobresal.



En conversación con radio Cooperativa, el gerente deportivo del elenco popular, Daniel Morón, abordó lo compleja que se puso la pelea por la cima del torneo a falta de siete jornadas, aún cuando mantiene le fe intacta en un posible bicampeonato.



"No dejo de pensar en que los títulos se acaban cuando ya no hay opciones matemáticas y aquí las opciones están porque se tienen que jugar siete partidos, nuestro principal rival que es Cobresal y ahora está Huachipato, hay muchos puntos en disputa y hay que ganarlos, o hay que perderlos en algún caso", partió señalando el dirigente.



De todas formas, reconoció que "seguramente que el no ganar nos priva de mayores posibilidades, ahora quedando todavía siete partidos, a nosotros ocho por delante, siempre están las esperanzas de que el equipo que va por encima nuestro pueda perder puntos, pero seguramente que se hace más difícil".



Respecto al marcador obtenido ante los atacameños, el "Loro" remarcó que "no era el resultado que esperábamos, que salimos a buscar, creo que Copiapó hizo una buena presentación, nos complicó, y por ahí las posibilidades que tuvimos, que fueron cuatro, no supimos aprovecharlas. Es algo que nos ha venido sucediendo durante el último tiempo, la falta de gol que nos significa no poder quedarnos con los tres puntos".



Por otra parte, el ex portero se sumó a las críticas de Gustavo Quinteros al arbitraje de Juan Sepúlveda, puntualizando que "me pareció excesivo el tiempo que se perdió en el partido y no se justificaba con lo que se dio -de descuentos. Las cosas más claras son esas, que a veces no es la misma justicia para un lado o para otro".

PURANOTICIA