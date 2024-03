Daniel Morón emplaza al DT de la Roja para que "tenga en cuenta" a Brayan Cortés

"No lo conozco (a Cortés). Sin duda Berizzo confió en él porque seguramente es un arquero importante, de un equipo grande como Colo-Colo. Pero quién va a ser el arquero no lo puedo afirmar, porque hay buenos arqueros (...) Está Arias en Argentina y está Bravo que para mí sigue vigente y es un arquero que en estos momentos no le toca atajar, pero está en un club muy importante como Betis, en una liga importante".

Con esas declaraciones de hace unos días, Ricardo Gareca, nuevo entrenador de la Selección Chilena, puso en duda a Brayan Cortés en el arco de la Roja durante su proceso que comenzará oficialmente en la próxima fecha FIFA de marzo.

Frente a esto, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, le mandó un mensaje al estratego tras el buen nivel que mostró el golero en el partido ante Godoy Cruz en el estadio Monumental por Copa Libertadores.

"Conociendo el puesto, yo digo que nosotros tenemos a los dos mejores arqueros que juegan en Chile, Brayan y (Fernando) De Paul. Seguramente que Gareca a veces no puede tener cercanía con todos los jugadores", expresó el histórico ex meta de Colo-Colo en conversación con radio Cooperativa.

"Seguramente que a medida que siga viniendo a ver a Colo-Colo, porque siempre hay que ver a Colo-Colo, que es donde nosotros creemos que están los mejores jugadores, va a ver a un Brayan Cortés sólido, no solo de hace 20 días sino que hace tres años, ha crecido una enormidad", añadió el "Loro".

Por último, Morón sostuvo que "cuando Cortés salió hace un rato lo felicité, porque hay arqueros que te ayudan a ganar partidos. Hoy, tuvo dos contenciones de un arquero de alto nivel y me imagino que eso lo habrá anotado Gareca para su libreta y tenerlo en cuenta".

