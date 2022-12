Daniel Morón confirmó las partidas de Gabriel Suazo y Óscar Opazo de Colo-Colo

En Colo-Colo estaban a la espera de definir si Gabriel Suazo y Óscar Opazo, laterales titulares en la campaña 2022 donde el "Cacique" se consagró campeón, continuarían de cara a la próxima temporada. Y el tema ya se resolvió.

Es que el propio gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, confirmó la salida de ambos jugadores tras la ceremonia por la estatua dedicada a Carlos Caszely, ex goleador "albo".

Sobre Suazo, Morón explicó: "Le dimos un tiempo para que pudiera contestarnos respecto a su renovación y su representante nos dijo que el jugador va a salir de Chile".

En cuanto a Opazo, el otrora golero del conjunto de Macul sostuvo: "Óscar ya se fue de Colo-Colo".

Además, agregó: "Estamos trabajando arduamente en las incorporaciones y refuerzos, y seguramente que más adelante habrá novedades. Hoy no tenemos nada cerrado y cuando tengamos novedades se lo haremos saber a todos. Tenemos que hacer incorporaciones, estamos en búsqueda, tenemos otras opciones en carpeta, en otras no depende de nosotros, porque hay jugadores que terminan su vínculo el 31 de diciembre y tienen opciones de compra. Conversamos con jugadores pero mientras esas situaciones, seguimos al margen".

Por último, se refirió al fichaje de Matías Zaldivia en Universidad de Chile: "No me sorprende, porque para mí es un trabajo en el cual me pueden llamar de un lado u otro y si se cumplen las condiciones que necesito, estoy para hacerlo y me parece que es el caso de Matías. ¿Si yo me hubiese ido? Ya a mi altura ni me acuerdo si hubiese podido".

PURANOTICIA