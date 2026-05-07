Daniel Garnero y liderato de la UC en Copa Libertadores: "En este grupo, estar como estamos es muy bueno"

Una inmejorable opción para consolidar su ventaja en el Grupo D de la Copa Libertadores dejó ir Universidad Católica. En el Claro Arena, la escuadra cruzada selló una paridad en blanco frente a Cruzeiro, duelo marcado por la ventaja numérica que tuvieron los locales durante casi todo el segundo tiempo a raíz de una expulsión en el elenco forastero.

Una vez concluido el compromiso contra los brasileños, el mediocampista Gary Medel emitió un duro análisis sobre el desempeño exhibido en la cancha. El "Pitbull" fue enfático al señalar que "desaprovechamos esta oportunidad porque teníamos un hombre de más. No supimos concretar bien las ocasiones, tiramos muchos centros pero en dirección a nada. A mejorar y a enfocarnos en lo que viene".

Pese a la frustración por el resultado, el volante valoró la posición actual del equipo en la tabla, agregando que "tenemos siete puntos, no es que estemos con cero. Estamos arriba, obviamente desaprovechamos la oportunidad de estar con nueve puntos, pero vamos arriba, vamos a seguir luchando por esta ilusión y por el sueño que tenemos todos los cruzados".

Por su parte, Daniel Garnero, técnico del cuadro estudiantil, compartió el diagnóstico de su pupilo y cuestionó el funcionamiento colectivo, diciendo que "quizás en el final teníamos el control del juego y nos faltó un poco de claridad para generar situaciones. Estaba la sensación de que si acertábamos podíamos ganarlo. Cuando el rival queda con uno menos se mete mucho atrás y es más difícil. Tienes que tener mucha precisión para abrirlo y hoy no tuvimos una noche muy precisa".

Al ser consultado por las modificaciones tácticas implementadas durante el encuentro, el adiestrador argentino detalló que "la idea era tener más juego porque nos estaba faltando un poco de claridad. Creía que el ingreso de Matías (Palavecino) nos podía dar circulación, sorpresa por fuera y otra alternativa. Buscamos que los jugadores de afuera fueran más interiores, con características de enlace y buenos pasadores. Sabíamos que iba a haber mucho espacio reducido y necesitábamos jugadores que pudieran resolver técnicamente".

Finalmente, a la hora de evaluar el escenario global de la zona que integran en el certamen continental, el entrenador se mostró optimista con el panorama de la UC. "Estamos en una muy buena situación. Después de la cuarta fecha, en este grupo que nos tocó, estar como estamos es muy bueno. Estamos muy satisfechos y expectantes por lo que viene", concluyó.

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