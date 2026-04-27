D. Iquique remontó en la agonía ante S. Wanderers que no pudo alcanzar el liderato del Ascenso

Deportes Iquique derrotó en los minutos finales por 2 a 1 a Santiago Wanderers, en un partido disputado en el estadio Tierra de Campeones, válido por la novena fecha de la Liga de Ascenso.

En un duelo que comenzó intensamente, eue el conjunto visitante que abrió el marcado tras un golazo de Axel Herrera, a los 6 minutos.

Sin embargo, los "Dragones Celestes" reaccionaron rápidamente y lograron revertir el marcador.

Dos minutos después, Iam González igualó las acciones tras aprovechar un error del arquero "caturro", Raúl Olivares.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en un empate, Dylan Arias selló la remontada a los 90 minutos, desatando la alegría de los locales.

Gracias a este triunfo, los iquiqueños trepan al 11° puesto de la Primera B con nueve puntos.

Por su parte, el "Decano" se mantiene en la sexta posición con 15 puntos, perdiendo la chance de quedar como líder del Campeonato.

(Imagen: @ClubDIquique)

PURANOTICIA