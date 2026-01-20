Click acá para ir directamente al contenido
Cristian Garin se despide en primera ronda del Abierto de Australia tras dura batalla

Pese a mostrar un gran nivel durante casi tres horas de partido, "Gago" no pudo doblegar al italiano Luciano Darderi y se despidió tempranamente del primer Grand Slam de la temporada.

Martes 20 de enero de 2026 08:02
El tenista nacional Cristian Garin (82° del ranking ATP) corrió la misma suerte que su compatriota Alejandro Tabilo (79°), quedando eliminado en primera ronda Abierto de Australia tras caer ante el italiano Luciano Darderi, 22° cabeza de serie del major oceánico.

Fueron casi tres horas de partido en las cuales "Gago" batalló con uñas y dientes para intentar doblegar al europeo, en un duelo donde si bien ambos cometieron pocos errores, el 24° del mundo se mostró mucho más sólido y se impuso por 7-6 (5), 7-5 y 7-6 (3).

El primer set fue casi perfecto por parte de ambos jugadores, lo que obligó a definir todo mediante el tie break, instancia donde el tano obtuvo más quiebres que el "Tanque" (3-2), lo que a su vez le permitió cimentar un contundente 7-5.

En el segundo capítulo, el chileno y su rival intercambiaron rompimientos en el segundo y tercer game y cuando todo parecía encaminado para otro desempate, "Luli" consiguió una ruptura en el undécimo juego y en el siguiente, el ariqueño fue incapaz de aprovechar uno de los dos break points y no pudo revertir su situación.

La tercera manga fue de locos. El nacido en Villa Gesell llegó a estar 5-4 arriba y con un punto de partido, sin embargo, en ese momento comenzó a sentir malestares estomacales que lo sacaron de concentración y permitieron la reacción del nortino, quien forzó un nuevo tie break.

Pero entonces y pese a la frustración que sentía, Darderi mantuvo el ritmo y con un contundente 7-3 abrochó su victoria y sentenció el destino de Garin, dejando sin representación criolla al primer Grand Slam de temporada.

