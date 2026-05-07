Cristian Garin debuta con gran triunfo y avanza a segunda ronda del Masters de Roma

Cristian Garin (104° del ranking ATP) debutó en el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma superando en un ajustado encuentro al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°).

El marcador definitivo se cerró con parciales de 7-6 (2) y 7-5, en un duelo que se extendió por dos horas y 14 minutos.

La manga inicial presentó múltiples dificultades para el representante chileno. En el cuarto game debió salvar tres bolas de break, a las que se sumó una adicional en el octavo. Si bien consiguió quebrar el servicio de su rival en el undécimo juego, no logró cerrar el parcial con su saque a continuación, sufriendo un rompimiento que forzó la definición en el tiebreak. Pese a este revés, el tenista nacional no sintió el golpe en el desempate, exhibiendo un gran nivel que le permitió imponerse por un categórico 7-2.

Durante el segundo episodio, "Gago" logró zafar de tres bolas de quiebre en el tercer game. Inmediatamente después, una doble falta del jugador trasandino le entregó una ruptura a favor, lo que le permitió tomar una ventaja de 4-1. No obstante, el chileno cedió su servicio en el séptimo juego, permitiendo que su oponente emparejara las acciones. Ya en el décimo game, dejó escapar dos match points con el saque de "Juanma". Cuando el escenario apuntaba a un nuevo desempate, el nacional concretó un quiebre definitivo y selló su triunfo en su quinto match point.

Este resultado marca una nueva victoria de Garin sobre el tenista argentino, repitiendo lo ocurrido en febrero pasado durante su estreno en el Chile Open. El próximo desafío del chileno por la segunda ronda del cuadro principal de Roma está programado para el sábado, en un horario aún por definir.

Su rival será el español Alejandro Davidovich Fokina (23°), quien avanzó directamente tras quedar libre en la primera fase por su condición de cabeza de serie. El historial entre ambos registra un triunfo para el nacional en el ATP 250 de Santiago 2020, y dos derrotas posteriores en pista dura: durante el debut en el ATP 250 de Amberes 2021 y en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2023.

Cabe consignar que la participación chilena continuará este viernes, cuando Alejandro Tabilo dispute su respectivo encuentro de segunda fase frente a Francisco Cerúndolo (27°), quien es hermano de Juan Manuel.

PURANOTICIA