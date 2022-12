Cortés y la lucha por el arco de Colo-Colo con De Paul: "Hay que sacrificarse día a día para ser titular"

Brayan Cortés fue otro de los jugadores de Colo-Colo que se realizó evaluaciones médicas en medio del arranque de la pretemporada del "Cacique".

Tras salir de la clínica MEDS, el portero valoró el regreso a los trabajos al expresar: "Me siento bien, llegamos de buena forma, ahora esperando ponernos a punto. Esperamos aprovechar esta pretemporada antes de viajar a Argentina, con los objetivos claros en mente. Colo-Colo siempre tiene que estar peleando el título, es lo que nosotros queremos. En lo personal y grupal, estamos todos en la misma, tenemos que adaptarnos lo antes posible, tenemos lindos desafíos por delante".

"Estoy feliz y orgulloso en Colo-Colo, mentalizado en hacer las cosas bien acá y si me toca partir, bienvenido sea. Tengo sueños por cumplir, me falta por madurar y seguir aprendiendo, esperemos se venga lo mejor para todos. Aún no converso con mi representante, sé que hubo rumores pero nada concreto. Mi mente está puesta en Colo-Colo", añadió.

Sobre la chance de portar la jineta, sostuvo: "Me veo como capitán, por los años que llevo, pero para mí no es tema, el que sea será bienvenido, la mayoría puede ser capitán. Pavez o Pizarro tienen condiciones por nombrar uno".

En cuanto a la llegada de Fernando de Paul, con quien luchará por la titularidad en el arco, comentó: "Estuve con él, hay amistad y vamos a luchar, nadie tiene el puesto asegurado, hay que sacrificarse día a día para ser titular".

Respecto a la partida de Gabriel Suazo, dijo: "Estamos tristes por su partida, es un gran amigo, compañero y capitán, faltan palabras para darle. Ojalá su futuro esté listo y que sea lo mejor para él".

