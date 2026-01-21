Coquimbo venció a D. Limache y disputará la final de la Supercopa ante la U. Católica

En un intenso encuentro disputado en el estadio Sausalito de Viña del Mar, Coquimbo Unido doblegó por un agónico 3-2 a Deportes Limache y se clasificó para la final de la Supercopa.

Los "piratas", vigentes campeones de la Liga de Primera, tomaron la delantera en el duelo gracias a una anotación de cabeza de Francisco Salinas (12') tras un centro de Juan Cornejo desde el córner. Sin embargo, en medio de los festejos, los nortinos sufrieron con la lesión de Manuel Fernández que lo obligó a salir de la cancha.

A pesar de la anotación del conjunto "filibustero", los "tomateros" no bajaron los brazos y llegaron al empate a través del exseleccionado nacional Jean Meneses, quien recibió el balón fuera del área y sacó un zapatazo rasante para vencer al portero Diego Sánchez. Tras la ratificación del VAR, "Takeshi" terminó con una larga sequía que se extendía desde el 19 de abril de 2024 cuando jugaba en Toluca.

La conquista del atacante encendió el pleito en Viña del Mar, donde los ánimos entre los protagonistas fueron subiendo de tono.

El elenco rojinegro salió con todo en el complemento y luego de varias aproximaciones, el árbitro Mathías Riquelme le concedió un penal por falta de Matías Fracchia sober Daniel Castro. "Popin" se hizo cargo de la ejecución y con un potente derechazo marcó el 2-1 en la Ciudad Jardín.

Sin embargo, los pupilos de Víctor Rivero no pudieron capitalizar este dominio, lo cual fue aprovechado por los coquimbanos y en particular por el volante argentino Guido Vadalá (73'), quien estuvo atento ante un error del arquero contrario, quien no lo vio, dio un pase en la salida dentro del área y el trasandino solo tuvo que tocar la pelota para emparejar las cifras.

Sobre el final, el colegiado pitó una falta del defensa "cervecero" Alfonso Parot y cuando los aurinegros se alistaban para patear el tiro libre, el réferi sorprendió con una corrección que le hicieron desde la cabina y cambió su decisión a pena máxima. El que tomó la responsabilidad fue el experimentado delantero Lucas Pratto (85') y con un mucha frialdad, el exhombre de Universidad Católica entre 2010 y 2011 sentenció un compromiso que tuvo emociones hasta los descuentos, pero sin modificar el marcador.

De esta manera, el "Oso" le dio al "Barbón" pasajes a la final del certamen, donde se verán las caras precisamente ante la UC que derrotó por 4-2 a Huachipato. La definición se disputará este domingo a partir de las 19:00 horas.

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández (Matías Fracchia, 12'), Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Luis Riveros (Lucas Pratto, 69'), Diego Plaza (Guido Vadalá, 59'), Benjamín Chandía; Nicolás Johansen (Martín Mundaca, 59'). (DT: Hernán Caputto)

Deportes Limache

Matías Bórquez; Marcelo Flores, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González (Gonzalo Sosa, 87'); Ramón Martínez; Joaquín Montecinos, César Pinares (César Fuentes, 72'), Jean Meneses; Marcos Arturia, Daniel Castro. (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

