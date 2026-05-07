Coquimbo Unido remontó ante Universitario y sigue en la pelea por la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores

Para mantener vivas las esperanzas de avanzar de ronda en el Grupo B de la Copa Libertadores, Coquimbo Unido logró una valiosa victoria por 2-1 ante Universitario de Deportes. Ante un gran marco de público en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el conjunto local consiguió dar vuelta el marcador frente al elenco peruano.

La escuadra comandada por Hernán Caputto sentía la obligación de volver a derrotar al conjunto peruano tras la fea derrota cosechada en su visita ante Deportes Tolima. Sumar de a tres era ineludible para enrielar su camino en el torneo, pensando en una eventual clasificación a octavos de final.

Durante los primeros pasajes del compromiso, el cuadro "pirata" supo imponer sus términos y generó un par de chances claras para abrir el marcador. Sin embargo, a los 11', Alejandro Camargo no pudo darle dirección a su cabezazo, mientras que a los 26', un tiro libre ejecutado por Juan Cornejo fue tapado por Miguel Vargas, el portero chileno del equipo crema.

Pese al dominio inicial, fue la visita la que terminó quebrando la igualdad. Un frentazo de Cain Fara dio en el travesaño, dejando descolocado al guardameta local Diego Sánchez. Todo este escenario fue aprovechado por Alex Valera, quien con un sutil toque al esférico convirtió el 1-0.

La U limeña tuvo chances para ampliar las cifras a los 34' y 37', pero no fue capaz de capitalizarla. Esta falta de contundencia les costó caro, ya que en el amanecer del segundo lapso, un centro que cayó al área desde el sector derecho del ataque coquimbano fue empujado en el segundo palo por Guido Vadalá para emparejar el tanteador.

A partir de ese instante se armó otro partido. El Barbón se mostró mucho más agresivo, buscando constantemente un gol que finalmente llegó en el minuto 72. Vadalá capturó un balón suelto en el área, se acomodó para la derecha y sacó un derechazo por bajo para decretar la remontada de los "filibusteros".

Aunque el dueño de casa falló en sus intentos de ampliar las diferencias a los 79' y 87', logró sacar adelante una victoria importantísima. Con este resultado, lograron igualar la línea de Deportes Tolima, líder de su zona con siete puntos. Atrás quedaron Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay, ambos con cuatro unidades.

Los próximos desafíos de Coquimbo Unido asoman con una agenda apretada. A nivel local, se medirán ante Huachipato por la Copa de la Liga este domingo 10, y chocarán contra Audax Italiano por Liga de Primera el viernes 15.

Posteriormente, el equipo volverá al concierto internacional el martes 19 para recibir al combinado colombiano en un duelo de "seis puntos" por su futuro en el certamen.

PURANOTICIA