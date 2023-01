Conozca la programación de las tres primeras fechas del Campeonato Nacional

La ANFP dio a conocer la programación de las tres primeras fechas del Campeonato Nacional, cuyo arranque será el 20 de enero.

El torneo comenzará con el duelo entre Magallanes, flamante campeón de la Primera B y que vuelve a la máxima categoría después de 36 años, ante O'Higgins en el estadio Municipal de San Bernardo.

En tanto, el domingo 22 destaca el estreno de Universidad Católica, cuando visite a las 12:00 a Everton en Sausalito; mientras que el monarca Colo-Colo hará lo propio el mismo día, pero a las 18:30 horas, contra el recién ascendido Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Por su lado, Universidad de Chile debutará el lunes 23 ante Huachipato, a las 19:00 horas, en un estadio todavía por confirmar.

PRIMERA FECHA

Viernes 20 de enero

18:00 horas, Magallanes vs. O'Higgins, estadio Municipal de San Bernardo.

20:30 horas, Unión Española vs. Ñublense, estadio Santa Laura.

Sábado 21 de enero

18:00 horas, Palestino vs. Audax Italiano, estadio Municipal de La Cisterna.

20:30 horas, Cobresal vs. Unión La Calera, estadio El Cobre.

Domingo 22 de enero

12:00 horas, Everton vs. Universidad Católica, estadio Sausalito.

18:30 horas, Deportes Copiapó vs. Colo Colo, estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

21:00 horas, Curicó Unido vs. Coquimbo Unido, estadio La Granja.

Lunes 23 de enero

19:00 horas, Universidad de Chile vs. Huachipato, estadio por confirmar.

SEGUNDA FECHA

Viernes 27 de enero

18:30 horas, Ñublense vs. Magallanes, estadio Nelson Oyarzún.

21:00 horas, Unión La Calera vs. Everton, estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 28 de enero

12:00 horas, Coquimbo Unido vs. Palestino, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Unión Española, estadio por confirmar.

20:30 horas, Universidad Católica vs. Curicó Unido, estadio por confirmar

Domingo 29 de enero

12:00 horas, Huachipato vs. Cobresal, estadio CAP.

18:00 horas, O'Higgins vs. Colo Colo, estadio El Teniente.

20:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Copiapó, estadio Bicentenario La Florida.

TERCERA FECHA

Viernes 3 de febrero

18:30 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad Católica, estadio F. Sánchez Rumoroso.

21:00 horas, Curicó Unido vs. Audax Italiano, estadio La Granja.

Sábado 4 de febrero

18:00 horas, Magallanes vs. Unión La Calera, estadio Municipal de San Bernardo.

20:30 horas, Unión Española vs. Everton, estadio Santa Laura.

Domingo 5 de febrero

18:00 horas, Palestino vs. Universidad de Chile, estadio Municipal de La Cisterna.

20:30 horas, Cobresal vs. Deportes Copiapó, estadio El Cobre.

Lunes 6 de febrero

19:00 horas, Colo Colo vs. Ñublense, estadio Monumental.

21:30 horas, O'Higgins vs. Huachipato, estadio El Teniente.

