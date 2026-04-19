Concepción y La Serena repartieron puntos en una entretenida guerra de goles

En un intenso compromiso disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo, Deportes Concepción despertó en el segundo lapso para conseguir un reñido empate a tres ante Deportes La Serena, en partido válido por la décima fecha de la Liga de Primera.

El León de Collao venía de caer en delo de necesitados ante Unión La Calera y por lo mismo, estaba obligado a ganar para no seguir complicándose con el descenso. Los papayeros, en cambio, llegaron con la ilusión de un triunfo que los catapultara hasta zona de copas internacionales.

Los dueños de casa comenzaron con todo, se generaron un par de ocasiones de gol (4' y 6') y lograron abrir la cuenta a los diez minutos de iniciado el cotejo, gracias a un remate cruzado de Ignacio Mesías dentro del área para desatar la algarabía en las tribunas del recinto del Biobío.



Sin embargo, el VAR intervino en el 21' y el árbitro Francisco Gilabert pitó penal para la visita, el cual fue convertido por Jeisson Vargas para la igualdad (23'). Luego de esto, el local se desdibujó en la cancha y esto fue aprovechado por el elenco serenense, que apenas unos instantes más tarde se encontró con una nueva pena máxima, la cual finiquitó otra vez Vargas para la remontada (30').

Y cuando la fracción inicial estaba entrando en tierra derecha, Nicolás Stefanelli capturó un rebote y con un potente zapatazo superó al portero Nicolás Araya (40'), estableciendo en ese momento un 3-1 que parecía definitivo por la escasa respuesta que estaban dando los pupilos de Walter Lemma.

Pero el técnico movió las piezas en el entretiempo y rápidamente sus dirigidos respondieron en el campo de juego con un centro rasante del incombustible Joaquín Larrivey que Mesías impactó en el corazón del área para acortar las distancias en el tanteador.

Y en el 61', el VAR nuevamente convocó al juez central para observar una posible infracción sobre Larrivey y aunque el contacto parecía mínimo, el réferi no dudó y cobró un penal que el propio goleador penquista se encargó de ejecutar y cambiarlo por la ansiada paridad (66').

Si bien los nortinos tuvieron sus chances para ganar, lo cierto es que fueron los sureños quienes estuvieron más cerca del gol del triunfo, pero el travesaño se lo negó a Leonardo Valencia y en la jugada posterior, Larrivey no pudo capitalizar un centro del propio "Leo" (88'). En los descuentos, el "Conce" se quedó con un elemento menos por la expulsión de Diego Carrasco (90+4').

Con esta paridad, el conjunto granate subió solo hasta el octavo lugar con trece puntos. La escuadra lila, en tanto, llegó a cinco unidades, quedando precisamente a cinco de la permanencia.



Deportes Concepción volverá a la acción este jueves a las 20 horas para visitar a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, mientras que Deportes La Serena volverá a casa para recibir el próximo domingo a Huachipato a contar de las 12:30.

Deportes Concepción

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristián Suárez (Leonardo Valencia, 54'), Fausto Grillo (Brayan Véjar, 45'), Diego Carrasco; Yonatan Rodríguez (Mario Sandoval, 45'), Misael Dávila; Bastián Escobar (Jorge Henríquez, 45'), Joaquín Larrivey, Aldrix Jara; Ignacio Mesías (Leenhan Romero, 76'). (DT: Walter Lemma)

Deportes La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Andrés Zanini, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Sebastián Díaz (Matías Marín, 69'), Felipe Chamorro; Joaquín Gutiérrez (Bastián Contreras, 90+2'), Jeisson Vargas (Fernando Dinamarca, 90+2'), Nicolás Stefanelli (Diego Rubio, 74'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Expulsados: Diego Carrasco (CON, 90+4')

Árbitro: Francisco Gilabert

Estadio:Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA