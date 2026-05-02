Con Endler en cancha, Lyon remonta ante Arsenal y avanza a la final de la Champions

Una nueva definición de la UEFA Champions League contará con presencia chilena luego de que el Olympique de Lyon superara por 3-1 al Arsenal. El compromiso, que permitió a las francesas revertir la llave, tuvo a la guardameta nacional Christiane Endler disputando la totalidad de los minutos en el terreno de juego.

El panorama previo no era sencillo, ya que en el primer enfrentamiento la escuadra británica había conseguido una victoria por 2-1. Aquel duelo de ida resultó sumamente complejo para "Tiane", debido a que cargó con responsabilidad directa en los goles convertidos por sus adversarias.

No obstante, la historia fue distinta en la revancha. Actuando en condición de local, el conjunto galo impuso sus términos rápidamente y se puso en ventaja gracias a las conquistas de Wendie Renard a los 22' y Kadidiatou Diani en el minuto 36. Con ese marcador parcial, las dueñas de casa ya lograban dar vuelta el cómputo global de la eliminatoria.

La tensión se instaló cuando Alessia Russo (76') logró el descuento para el equipo inglés. Pese a ello, las leonas supieron responder en la recta final del encuentro y aseguraron su paso a la instancia decisiva mediante un gol de Jule Brand a los 89'.

Gracias a este triunfo, la escuadra donde milita la portera chilena dejó en el camino al vigente campeón de la competición. Ahora, el club se prepara para disputar su duodécima final en este certamen, consolidando su estatus como el máximo ganador histórico tras haber levantado el trofeo en ocho oportunidades.

Por otro lado, el segundo cupo para el partido por el título se resolverá este domingo a partir de las 10:30 de la mañana. Cabe recordar que en el choque inicial disputado en Alemania, el FC Barcelona y el Bayern Munich igualaron a uno.

PURANOTICIA