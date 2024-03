Con clásicos incluidos: ANFP libera la programación del Campeonato Nacional

En medio del receso por los partidos de la Selección chilena y mientras algunos equipos se ponen al día, la ANFP publicó la programación para lo que resta de la primera rueda del Campeonato Nacional.

De acuerdo a lo informado por el ente rector del balompié criollo, el certamen se retomará el próximo jueves con el duelo que animarán desde las 18 horas Audax Italiano y Coquimbo Unido en el estadio Municipal de La Pintana.

Entre los encuentros más importantes de este periodo, destaca el clásico de Universidad Católica ante Colo Colo, el cual está agendado para el sábado 20 de abril a las 17:30 en el estadio Santa Laura.

Asimismo, también sobresale la próxima edición del clásico universitario entre la UC y Universidad de Chile, válido por la 13a jornada, el cual se desarrollará desde las 17:30 del sábado 18 de mayo en el estadio Nacional.

La primera mitad del torneo culminará con la decimoquinta fecha, que se extenderá desde el viernes 31 de mayo hasta el domingo dos de junio.

PROGRAMACIÓN SEXTA FECHA

Jueves 28 de marzo

- Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas, estadio Municipal de La Pintana

- O'Higgins vs. Deportes Iquique, 20:30 horas, estadio El Teniente, Rancagua.

Viernes 29 de marzo

- Cobresal vs. Palestino, 20:30 horas, estadio El Cobre, El Salvador.

Sábado 30 de marzo

- Huachipato vs. Universidad Católica, 12:00 horas, estadio Huachipato CAP-Acero, Talcahuano.

- Colo Colo vs. Everton, 18:00 horas, estadio Monumental, Macul.

- Deportes Copiapó vs. Unión La Calera, 20:30 horas, estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó.

Domingo 31 de marzo

- Cobreloa vs. Universidad de Chile, 18:00 horas, estadio Zorros del Desierto, Calama.

- Unión Española vs. Ñublense, 20:30 horas, estadio Santa Laura, Independencia.

