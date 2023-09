Con clásico entre Colo Colo y Universidad Católica: Revisa la programación de la 25° fecha del Campeonato Nacional

El domingo se cerró la 24° fecha del Campeonato Nacional y la acción continuará este próximo fin de semana con el desarrollo de la 25° jornada, donde resalta el clásico que disputarán Colo Colo y Universidad Católica.



Todo arrancará el sábado 30 de septiembre con cuatro partidos, donde resalta el duelo del escolta Huachipato ante Deportes Copiapó en Talcahuano.



En tanto, el domingo 1 de octubre habrá tres encuentros, donde todas las miradas estarán puestas en el cotejo entre el Cacique y la UC, a las 15:00 horas en el estadio Monumental.



Más tarde, a las 18:00 el líder Cobresal recibirá en el estadio El Cobre de El Salvador a Palestino.



Finalmente, la fecha se cerrará el lunes 2 de octubre, cuando Universidad de Chile enfrente a las 19:00 horas a Audax Italiano en el estadio Santa Laura.



Esta es la programación completa de la 25° fecha del Campeonato Nacional:



SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE



12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Ñublense, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

15:00 horas, Magallanes vs. Everton, estadio Municipal San Bernardo.

17:30 horas, Huachipato vs. Deportes Copiapó, estadio Huachipato.

20:00 horas, Unión Española vs. Curicó Unido, estadio Santa Laura.



DOMINGO 1 DE OCTUBRE



11:15 horas, O'Higgins vs. Unión La Calera, estadio El Teniente.

15:00 horas, Colo Colo vs. Universidad Católica, estadio Monumental.

18:00 horas, Cobresal vs. Palestino, estadio El Cobre.



LUNES 2 DE OCTUBRE



19:00 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, estadio Santa Laura.

