Colo Colo visita a Everton en Viña del Mar este sábado para mantener su ventaja en el liderato

Colo Colo logró la semana pasada sacar otros dos puntos de ventaja a sus seguidores en la tabla de posiciones de la Liga de Primera (39 contra 27 de la UC y la U) y no quiere perder esa diferencia.

Con esa convicción, los albos jugarán la tarde de este sábado en Viña del Mar ante Everton (15 horas) por la fecha 17.

Y para lograr el objetivo, el DT Fernando Ortiz sólo anuncia una sola novedad en su escuadra: el regreso del defensor Joaquín Sosa por el suspendido Erick Wiemberg.

De esta forma, la formación de Colo Colo sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Everton, que suma 23 unidades y que viene de igualar 1-1 con Unión La Calera, necesita los puntos para meterse en la pelea por las zonas de clasificación a copas internacionales.

El DT Walter Ribonetto anuncia la siguiente formación: Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzun, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Benjamín Berríos, Josué Ovalle; Cristian Palacios, Julián Alfaro y Braian Martínez.

El partido será dirigido por el mundialista Cristian Garay.

La fecha 17 tiene este sábado otros tres partidos agendados: Cobresal-Unión-La Calera (12.30 horas), Palestino-Coquimbo Unido (17.30 horas) y Limache-Ñublense (20 horas).

PURANOTICIA