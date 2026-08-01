Colo Colo visita a Everton en Viña del Mar este sábado para mantener su ventaja en el liderato

Los albos, líderes exclusivos del torneo, enfrentan la tarde de este sábado al cuadro ruletero por la fecha 17 del torneo, su DT Fernando Ortiz anunció el flamante regreso de Joaquín Sosa en la defensa para el encuentro.
Colo Colo logró la semana pasada sacar otros dos puntos de ventaja a sus seguidores en la tabla de posiciones de la Liga de Primera (39 contra 27 de la UC y la U) y no quiere perder esa diferencia.
Con esa convicción, los albos jugarán la tarde de este sábado en Viña del Mar ante Everton (15 horas) por la fecha 17.
Y para lograr el objetivo, el DT Fernando Ortiz sólo anuncia una sola novedad en su escuadra: el regreso del defensor Joaquín Sosa por el suspendido Erick Wiemberg.
De esta forma, la formación de Colo Colo sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.
Everton, que suma 23 unidades y que viene de igualar 1-1 con Unión La Calera, necesita los puntos para meterse en la pelea por las zonas de clasificación a copas internacionales.
El DT Walter Ribonetto anuncia la siguiente formación: Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzun, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Benjamín Berríos, Josué Ovalle; Cristian Palacios, Julián Alfaro y Braian Martínez.
El partido será dirigido por el mundialista Cristian Garay.
La fecha 17 tiene este sábado otros tres partidos agendados: Cobresal-Unión-La Calera (12.30 horas), Palestino-Coquimbo Unido (17.30 horas) y Limache-Ñublense (20 horas).
PURANOTICIA